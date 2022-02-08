Місцеві вибори: до 10 лютого можна змінити виборчу адресу

27 березня у трьох громадах Донеччини та в одній громаді Луганщини відбудуться вибори сільських та міських голів. До 10 лютого жителі цих громад, які проживають не за місцем реєстрації, можуть змінити виборчу адресу.

Про це Суспільному повідомила секретарка Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна.

Вибори сільських та міських голів відбудуться у Часово-Ярській та Добропільській міських і Старомлинівській сільській громадах на Донеччині, а також у Шульгінській сільській громаді на Луганщині.

"Для подачі заяви письмово треба прийти особисто до органу ведення державного реєстру виборців. Та заповнити там заяву, пред’явивши паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. І другий спосіб — це заповнити електронну форму на сайті державного реєстру виборців. Для цього потрібно мати обов’язково кваліфікований електронний підпис", — розказала Гатаулліна.

За новою адресою виборці зможуть голосувати і надалі. Зокрема й на парламентських та президентських виборах.

Що відомо

28 березня пройшли проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 в Донецькій області та №87 в Івано-Франківській області.

Центральна Виборча Комісія за результатами виборів на 50 виборчому окрузі встановила перемогу міського голови Добропілля Андрія Аксьонова. 21 квітня він достроково склав свої повноваження.

13 серпня міський голова Часів Яру, що на Донеччині, Дмитро Верзілов подав у відставку та вийшов з політичної партії "Опозиційна платформа – за життя"

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