Одному з бойовиків так званого "МДБ ДНР" заочно оголосили про підозру у порушені законів та звичаїв війни та в участі у терористичній організації.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її інформацією, 48-річний житель Донецька, уродженець Білорусі з осені 2015 року був на посаді "старшого оперуповноваженого 2 відділення відділу захисту конституційного строю та боротьби з тероризмом Міністерства державної безпеки ДНР" Він брав участь у викраданні та катуванні людей на окупованій території.

"Так, у 2016 та 2017 роках поплічник окупантів на території міст Горлівка, Ясинувата та Донецьк разом з іншими учасниками НЗФ РФ викрав трьох громадян України 1982, 1981 та 1996 років народження", — повідомила Мєдвєдєва.

Підозрюваний з полонених "вибивав" зізнання у діях проти так званих "республік". Він знущався з них, погрожував вогнепальною зброєю та одягав поліетиленові пакети на голову, аби обмежити доступ повітря.

За інформацією Анастасії Мєдєвої, підозрюваного незабаром оголосять у розшук.

Що відомо

У Донецькій області затримали ймовірну інформаторку окупантів, яка заповнювала мапи дислокації підрозділів ЗСУ.

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