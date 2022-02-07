У Донецькій області затримали ймовірну інформаторку окупантів, яка заповнювала мапи дислокації підрозділів ЗСУ. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління СБУ Донеччини та Луганщини Галина Прищепа.

"Жителька Волноваського району була завербована наприкінці 2020 року знайомим, який перейшов на бік бойовиків. Куратором агентки став заступник начальника відділу "контррозвідки" бойовиків, які напряму підконтрольні російським спецслужбам", — повідомила Галина Прищепа.

Речниця додала, що жінка збирала відомості про дислокацію підрозділів однієї з механізованих бригад ЗСУ поблизу села Гранітне. Маючи освіту топографа гірничої промисловості вона професійно помічала позиції українських військових на картах місцевості.

Галина Прищепа зазначила, що жінку затримали на КПВВ "Новотроїцьке", коли вона їхала до куратора за новими інструкціями та грошима. В неї вилучили мобільні телефони та ноутбук із доказами протиправної діяльності та карти позицій українських військових.

Що відомо

Зібрані данні жінка відсилала через інтернет.

Куратор затриманої, колишній співробітник одного з українських силових відомств України, з 2014 року перебуває в розшуку за дезертирство.

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

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