Всесвітній день боротьби проти раку: що варто знати

Щороку 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. За даними ВООЗ, у 2018-му у світі від цієї хвороби померло 9,6 мільйона людей. Суспільне пояснює, що таке рак та як спосіб життя та щоденні звички впливають на здоров'я.

Що таке рак

Рак виникає зі зміненої клітини, яка "втратила контроль" і почала надмірно ділитися, формуючи пухлину. Це може ускладнювати роботу прилеглих органів або витісняти здорові клітини мутованими. Ситуація погіршується, коли невеликі грудочки ракових клітин відокремлюються від материнської пухлини і розносяться з кровотоком у інші органи, формуючи метастази. Це призводить до порушення роботи багатьох органів і систем, виснаження організму та смерті хворого.

Мутації можна успадкувати від одного з батьків. Утім, вони переважно виникають спонтанно. До цього може призвести багато факторів: радіація, забруднення довкілля. На сьогодні науковці дійшли висновку, що визначний вплив має спосіб життя людини. Науковці Інституту медицини у співпраці з колегами із Національної дослідницької ради США виявили п’ять основних чинників, що підвищують імовірність захворіти:

Тютюнопаління; Низька фізична активність; Ожиріння; Неправильний раціон; Вживання алкоголю.

Як паління підвищує ймовірність захворіти на рак

За даними Центру раку Амбренсона, у США щороку від спричинених палінням онкологічних захворювань, помирає 443 тисячі людей. 49 тисяч смертей з них стаються через пасивне вдихання тютюнового диму некурцями. У сигаретному димі міститься кілька десятків токсичних і канцерогенних речовин. Вони всі здатні викликати зміни у генах і спровокувати розвиток раку. Велике епідеміологічне дослідження Національного інституту раку США свідчить, що куріння підвищує ризик появи злоякісних пухлин у таких органах, як легені, горло, стравохід, шлунок, підшлункова залоза, нирки, сечовий міхур, шийка матки, груди і мозок.

Недостатня фізична активність і рак

За результатами дослідження Американського департаменту здоров’я і соціальних служб, фізична активність знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, гіпертонії, депресії, остеопорозу, діабету і раку. Інше дослідження, опубліковане у Nature Reviews Cancer свідчить, що приблизно чверть усіх випадків раку у світі пов’язана з недостатньою фізичною активністю та зайвою вагою — спорт допомагає знизити ризик появи раку молочної залози, товстої кишки, жовчного міхура та інших видів злоякісних пухлин.

Як пов’язані зайві кілограми і ризик появи ракової пухлини

Людина має ожиріння, коли її індекс маси тіла (відповідність ваги до зросту) є вищим за 30. Це є свідченням аномально високого відсотка жирової тканини. Між її клітинами здатні накопичуватися фактори запалення. Це призводить до появи мутацій у прилеглих клітинах. Дослідження, опубліковане в Nature Oncogene, пояснює, що люди з надмірною вагою схильні до розвитку раку стравоходу, підшлункової залози, товстої і прямої кишки, молочної залози, нирок, щитовидної залози та жовчного міхура.

Неправильний раціон

Науковці з Італії провели масштабне дослідження впливу раціону на ризик появи злоякісних пухлин і довели, що 25% випадків раку можна було уникнути, змінивши харчові звички. Раціон збагачений червоним або обробленим м’ясом (ковбаси, шинка, балик, бекон) підвищує ризик появи раку підшлункової залози, кишковика і шлунку. Захоплення продуктами з високим вмістом білків і жирів також асоційоване із розвитком раку, зокрема кишковика і грудей. З іншого боку, споживання великої кількості фруктів і овочів може знизити ризик розвитку онкологічних захворювань. Корисними є продукти, багаті на:

селен (міститься у крупах, горіхах, яйцях та ін.);

фолієву кислоту (свинина, м’ясо птиці, листова зелень, яйця та ін.);

вітамін B12 (риба і морепродукти, м’ясо, яйця, сир та ін.);

вітамін D (риба, набіл, гриби, яйця, сир та ін.);

хлорофіл (зелень);

каротиноїди (кольорові овочі і фрукти).

Наскільки небезпечно вживати алкоголь

Дослідження, опубліковане в журналі Oncology, демонструє зв’язок між споживанням алкоголю і раком ротової порожнини, глотки, гортані, стравоходу, товстої і прямої кишки та молочної залози. Мутації в клітинах цих органів, кажуть автори дослідження, викликає ацетальдегід — основний метаболіт спирту, а також вільні радикали кисню і азоту, які утворюються в організмі людини після вживання алкоголю.

На які ще фактори ризику людина може вплинути самостійно

Ультрафіолет сонячного світла може викликати рак шкіри або меланому. За даними Інституту дослідження раку Великої Британії 9 з 10 випадків меланом спричинені ультрафіолетом. Він провокує мутації у клітинах шкіри і, як наслідок, ріст меланом.

Кілька вірусів людини також можуть призвести до появи раку:

Вірус папіломи людини провокує розвиток раку шийки матки, горла і пеніса. Щонайменше 12 його штамів здатні викликати рак;

Вірус гепатиту С спричиняє появу раку печінки та неходжкінської лімфоми;

Герпесвірус Епштейна-Барр, який поширюється через слину, підвищує ризик розвитку лімфоми Беркітта, деяких типів лімфоми Ходжкіна, неходжкінської лімфоми та раку шлунку;

Вірус гепатиту B поширюється через інфіковану кров, сперму та інші рідини організму. Він є основною причиною раку печінки;

Вірус гепатиту С поширюється через інфіковану кров і може спричинити рак печінки та неходжкінську лімфому;

ВІЛ поширюється через інфіковану сперму, вагінальні рідини, кров і грудне молоко. Він не спричиняє появу злоякісних пухлин безпосередньо, а пошкоджує імунну систему. Це знижує захист організму від інших вірусів та появи ракових клітин;

Вірус герпесу людини 8 типу пов’язаний із розвитком саркоми Капоші у людей з ослабленою імунною системою.

Як змінити повсякденні звички, щоб знизити ризик розвитку раку

Спеціалісти найбільшої некомерційної організації, що проводить дослідження медичних питань, Мейо радять:

Якнайшвидше кинути палити; Якомога більше рухатися. Це може бути ходьба, біг, танці чи будь-яка інша активність, яка приносить задоволення; Змінити раціон, додавши більше овочів, фруктів, злаків, бобових та риби. Звести до мінімуму вживання червоного м’яса та ковбас; Знизити вагу відповідно до зросту і намагатися більше не набирати; Відмовитись або мінімізувати вживання алкоголю; Перед виходом на вулицю завжди наносити сонцезахисний крем на відкриті ділянки тіла; Вакцинуватися від вірусу папіломи людини і гепатиту В; Практикувати лише захищений секс; Регулярно відвідувати лікаря задля профілактичних оглядів, адже рання діагностика раку підвищує шанс побороти захворювання.

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