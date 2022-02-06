Як правильно зберігати заморожені продукти. Поради дієтологині

Продукти заморожують для зручності. Аби дістати, розігріти ― і до столу. Які продукти можна заморожувати для тривалішого зберігання без втрати смаку, текстури й аромату та скільки часу їх можна зберігати в морозилці ― в ефірі "Українського радіо" розповіла гастроентеролог, дієтологиня, кандидатка медичних наук Галина Незговорова.

Що треба знати про заморожування

На сьогодні вже доведено, що найкращий спосіб зберегти смакові якості та корисні властивості плодово-овочевої палітри ― це заморожування. Якщо говорити про промислове виробництво, то використовують найсучасніші методи ― це екстремально швидка заморозка. Протягом 8―15 хвилин вода не встигає перетворитися на великі кристалики льоду і пошкодити клітинну оболонку. Заморожені в такий спосіб фрукти, ягоди, овочі будуть зберігатися максимально довго, не втрачаючи свої корисні властивості. Але, на жаль, не всі можуть купувати таку продукцію. Наші господині роблять заморожування завчасно, саме в той сезон, коли плоди ростуть, зріють і містять максимальну кількість корисних речовин. Зберігати можна цілий рік. Головне ― щоб ця продукція періодично не розморожувалась через вимкнення холодильника. Це найважливіше. Часто запитують, а як тоді помити холодильник. Краще зберігати не в загальному холодильнику, а в окремій морозильній камері.

За браком часу у нас немає можливості готувати щодня. Тому ми часто заморожуємо страви, і важливо, щоб готові продукти зберігалися в морозилці не більше двох тижнів. Але якщо в морозильній камері мінус 20, то готові страви зберігають і протягом місяця без втрати якості. Найголовніше ― підтримувати температурний режим.

Як заморожувати продукти

Овочі та фрукти. Тверді овочі з низьким вмістом води ідеально підходять для заморожування. Більші наріжте на шматочки та розділіть на порції. Перед заморожуванням деякі овочі потрібно бланшувати, тобто залити окропом, а потім промити холодною водою. Завдяки цьому при незначній втраті вітаміну С збережеться аромат, смак і колір. Бланшування стосується таких овочів, як: горох, зелена квасоля, петрушка, морква, селера, броколі, цвітна капуста, шпинат, цибуля-порей. Найкращими фруктами для заморозки є малина, полуниця, ожина, чорниця, вишня, смородина, суниця та вишня. Вони не вимагають бланшування. Тривалість споживання з моменту заморожування ― до шести місяців.

Гриби. Не всі підходять для заморожування в сирому вигляді. При низьких температурах лисички гірчать. Також не варто заморожувати гриби з широкими зябрами. Найкраще їх попередньо бланшувати або висушити. Без бланшування обійдуться гриби з компактною структурою, наприклад, підберезники. Тривалість зберігання в сирому вигляді ― до шести місяців, у бланшованому ― до 10 місяців. Повністю розморожені гриби можуть втратити свій цінний аромат. Використовуйте їх для приготування злегка замороженими.

Свіжа зелень. Можна дрібно нарізати вимиту і ретельно висушену зелень або відокремити дрібніші гілочки та листя. Зберігайте у невеликих ємностях або помістіть у форму для льоду, поливши водою. Закрите в такому кубику льоду, наприклад, листя свіжої м’яти, стане чудовою прикрасою напоїв або лимонаду. В такий спосіб можна приготувати привабливі крижані кульки з подрібненої зелені та фруктів. Тривалість споживання з моменту заморожування ― до 12 місяців.

М'ясо та риба. Перед заморожуванням сире м’ясо слід вийняти з оригінальної упаковки, розділити на порції та помістити в герметичні вакуумні контейнери або пакети з фольги. Ніколи не мийте м’ясо, яке збираєтеся заморозити. Рибу заморожуємо так само як і м’ясо: очистити та розділити на порції. Можна також закласти філе пергаментним папером, щоб воно не злиплося. Тривалість споживання від заморожування ― до чотирьох місяців.

П'ять правил правильного заморожування

1. Ніколи не заморожуйте те, що вже розморожене. Розморожування та повторне заморожування продуктів харчування несе ризик розвитку небезпечних бактерій, заморожування не вбиває їх.

2. Не кладіть теплі продукти в морозильне відділення. Спека може почати розморожувати решту їжі.

3. Перед заморожуванням розділіть продукти на невеликі порції. Завдання полегшить набір мішків-струн або контейнерів різної місткості.

4. Напишіть на упаковці опис і дату заморожування. Опис полегшить ідентифікацію продуктів і час їхнього перебування в морозильній камері. Використовуйте наклейки або практичні контейнери з індикатором дати.

5. Розташуйте продукти за категоріями та датою заморожування. Контейнери з найстарішою датою повинні бути на передній частині морозильного відділення.

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