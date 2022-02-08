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Вакциновані українці 60+ отримають смартфон — Зеленський | СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Вакциновані українці 60+ отримають смартфон — Зеленський | СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Олег Павлюк
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Вакциновані українці 60+ отримають смартфон — Зеленський | СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ Володимир Зеленський на Diia Summit 2022, 8 лютого 2022 року. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022 заявив, що усі вакциновані проти коронавірусу українці, старші за 60 років, отримають безкоштовний "смартфон та пільговий тариф".

"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безкоштовний, якісний, сучасний смартфон", — заявив Зеленський.

За його словами, цей крок є "шляхом до головної мети — доступ інтернету для всіх громадян України".

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