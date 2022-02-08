Президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022 заявив, що усі вакциновані проти коронавірусу українці, старші за 60 років, отримають безкоштовний "смартфон та пільговий тариф".

"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безкоштовний, якісний, сучасний смартфон", — заявив Зеленський.

За його словами, цей крок є "шляхом до головної мети — доступ інтернету для всіх громадян України".

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Що відомо

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася можливість змінити прописку онлайн, повідомив президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022. Він також оголосив про запуск проєкту "Дія City".

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