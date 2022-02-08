У період із 2020 по 2021 рік впровадження онлайн-послуг в Україні дозволило зекономити 14,7 мільярда гривень бюджетних коштів.

Про це 8 лютого повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації нових цифрових послуг Diia Summit.

За словами прем’єра, при цьому проведені дослідження свідчать, що протягом двох років економічний ефект від користування онлайн-послугами сягнув 42 мільярдів гривень.

"Завдяки запуску перших повністю автоматичних послуг, де не потрібне втручання чиновників, українці заощаджують мільярди гривень та тисячі або десятки тисяч свого часу. Результати опитувань дають нам можливість говорити про значний економічний ефект від провадження електронних послуг, і тут важливо відчути цифри. За два роки економічний ефект потенційно, через опитування, становить 42 мільярда гривень", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що при цьому у часовому вимірі економія склала 60 тисяч років.

"Лише економія в абсолютному часі, в абсолютному вимірі, складає майже 60 тисяч людина-років. Тобто одна людина 60 тисяч років мала б надавати ті послуги, які українці через "Дію" отримали миттєво та без затрат часу, через кліки та без участі людей", — зауважив прем’єр.

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Що відомо

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

Починаючи з 8 лютого в мобільному додатку "Дія" з'явилася низка нових послуг, якими можна скористатися онлайн, зокрема шерингу технічного паспорта автомобіля, автоматична реєстрація будівництва та оформлення довідки про несудимість онлайн. Також у "Дії" стане можливо змінити прописку онлайн

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати від держави "безкоштовний, якісний, сучасний смартфон" і "пільговий тариф" для користування ним.

Перша леді України Олена Зеленська під час заходу Diia Summit 2022 презентувала нову цифрову державну послугу — "Дія.Безбар’єрність", покликану спростити взаємодію держави з населенням.

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