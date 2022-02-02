На Луганщині затримали бойовика — СБУ

Поблизу селища Катеринівка, що на Луганщині, затримали бойовика терористичної організації "ЛНР", який вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця СБУ у Луганській області Юлія Єременко.

"Житель Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків. У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок" і "служив" снайпером, стрілком та гранатометником", — повідомила речниця.

Речниця додала, що чоловік брав участь у бойових діях у районі Новоолександрівки та Троїцького Попаснянського району. Його відзначили знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави".

Як розповіла Єременко, затриманому загрожує позбавлення волі терміном до 8 років.

За словами затриманого, він вирішив залишити терористичне угруповання, бо втомився від довготривалої війни та хотів побачити дружину та дітей.

"В "народну міліцію" потрапив, коли звільнився з 19-ї зони у Красному Лучі. Сидів за розбій. Вирішив перетнути кордон й мене не пропустили. Тоді довелося залишатися на території "ЛНР". До України вирішив повернутись, бо набридло все...віна ця...втомився. Хочу додому, хочу дітей побачити. Через війну дітей не бачив. Діти в Україні живуть", — розповів затриманий.

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