Сім запорізьких будівель внесли до реєстру нерухомих пам'яток України

У Запоріжжі п'ять об'єктів менонітської спадщини та два об'єкти старого Олександрівська за рішенням Міністерства культури та інформаційної політики були внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Про це Суспільному розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради Ігор Кисліцин.

За його словами, пам'яткою архітектури та історії місцевого значення визнаний житловий будинок купця Д. Мінаєва за адресою вул. Жуковського, 29, що перебуває у приватній власності.

Пам'ятками архітектури місцевого значення визнані:

прибутковий будинок Августа Ріхтера з аптекою — вул. Базарна, 7. Він перебуває у комунальній власності. У приміщенні працює КП "Зеленбуд";

будинок школи для дівчат (Mädchenschule) — вул. Істоміна, 18. Там розташована загальноосвітня школа №81;

будинок Катаріни Вальман — вул. Розенталь, 7. Є комунальною власністю Широківської громади;

будинок служб — вул. Розенталь, 7 (будівля є частиною комплексу будинку Вальман);

будинок вчительської семінарії (Lehrerseminar) — вул. Розенталь, 4 (перебуває у комунальній власності міста.);

житловий будинок Абрахама Копа — вул. Сергія Серікова, 28 (також перебуває у комунальній власності).

Фото: Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради Будинок Абрахама Копа

За словами Ігора Кисліцина, останній об'єкт перебуває у найменш задовільному стані серед інших:

"Є певна проблема з будинком Абрахама Копа. Там розміщувався тубдиспансер і зараз вони з’їхали в рамках медичної реформи. Наразі місто вирішує, кому в оренду віддати цю будівлю, щоб її використовували, щоб взимку там було опалення".

Що дає статус нерухомих пам'яток

Ігор Кисліцин підкреслює, що присвоєння статусу пам'яток будівлям захищає їх від знесення та небажаного будівельного перероблення. Усі роботи на пам’ятках повинні погоджуватися з органами охорони культурної спадщини – міським та обласним. Забороняється реконструювати такі будівлі, необхідно проводити лише реставраційні роботи. Але поки, навіть щодо об'єктів, які потребують реставрації, таких планів у міста немає:

"Я маю надію, що у 2023-2024 році нам вдасться закласти кошти на розроблення проєктної документації та виконання певних робіт щонайменше на тих пам’ятках, які належать до комунальної власності. Зараз у нас в програмі цього немає", — зазначає Ігор Кисліцин.

Він також каже, що сподівається на початок реставраційних робіт (принаймні зовнішніх) протягом найближчих п'яти років.

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