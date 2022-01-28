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Як просувається реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі
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Як просувається реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі

Денис Астаф'єв
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Як просувається реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі Фото: ЗОДА

Реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі триватиме до кінця 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

Зараз, за інформацією ЗОДА, у Палаці дитячої творчості завершують утеплення та декоративне оздоблення фасаду. Вже замінено вікна, триває заміна тепло- та електромереж, систем водопостачання і водовідведення.

На якому етапі нині реконструкція Палацу дитячої творчості у ЗапоріжжіФото: ЗОДА

На якому етапі нині реконструкція Палацу дитячої творчості у ЗапоріжжіФото: ЗОДА

Також протягом кількох років планують здійснити ремонт внутрішніх приміщень палацу. Для цього потрібно буде відремонтувати необхідно понад 12 тисяч квадратних метрів.

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Що відомо:

  • Торік у Запоріжжі розпочалася реконструкція Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості, яка передбачає оновлення фасаду будівлі. За словами керівниці комунального закладу Людмили Маринюк, ремонт необхідний, адже стан покриття стін будівлі є аварійним.
  • 10 серпня організація Ukrainian Modernism повідомила, що у Запоріжжі під час ремонту знищують фасад Палацу дитячої та юнацької творчості.
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