Як просувається реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі

Реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі триватиме до кінця 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

Зараз, за інформацією ЗОДА, у Палаці дитячої творчості завершують утеплення та декоративне оздоблення фасаду. Вже замінено вікна, триває заміна тепло- та електромереж, систем водопостачання і водовідведення.

Фото: ЗОДА

Фото: ЗОДА

Також протягом кількох років планують здійснити ремонт внутрішніх приміщень палацу. Для цього потрібно буде відремонтувати необхідно понад 12 тисяч квадратних метрів.

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