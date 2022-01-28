Як просувається реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі

Реконструкція Палацу дитячої творчості у Запоріжжі триватиме до кінця 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.
Зараз, за інформацією ЗОДА, у Палаці дитячої творчості завершують утеплення та декоративне оздоблення фасаду. Вже замінено вікна, триває заміна тепло- та електромереж, систем водопостачання і водовідведення.
Фото: ЗОДА
Фото: ЗОДА
Також протягом кількох років планують здійснити ремонт внутрішніх приміщень палацу. Для цього потрібно буде відремонтувати необхідно понад 12 тисяч квадратних метрів.
Читайте також: Запорізький Палац дитячої творчості може набути статусу архітектурної пам'ятки
Що відомо:
- Торік у Запоріжжі розпочалася реконструкція Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості, яка передбачає оновлення фасаду будівлі. За словами керівниці комунального закладу Людмили Маринюк, ремонт необхідний, адже стан покриття стін будівлі є аварійним.
- 10 серпня організація Ukrainian Modernism повідомила, що у Запоріжжі під час ремонту знищують фасад Палацу дитячої та юнацької творчості.