20 історичних будівель Запоріжжя отримають охоронний статус

Охоронний статус у Запоріжжі отримають ще 20 історичних будівель. Їх мають занести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки архітектури місцевого значення.

Про це журналістам Суспільного повідомила заступниця директора Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Оксана Вар'ян.

Запорізький краєзнавець Роман Акбаш показує будинок номер 71 по вулиці Гоголя, котрий незабаром може отримати статус одного з щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Акбаш на фоні будинку №71 по вулиці Гоголя

"Річ у тім, що це, мабуть, єдина будівля з дореволюційних часів, яка зберегла таку яскраву, оригінальну дрібничку можна сказати архітектурну. Ось там ось зверху, під аттиком є такі два жіночих обличчя, мабуть, це якась богиня. Це будинок архітектора. Це людина, яка декілька будинків у нас в Олександрівську звела — Григорій Кацин", — розповідає він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Романа Акбаша, давно заслуговує на внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України оригінальний житловий будинок Фрідриха Бетхера, виконаний в стилі “модерн”, що розташований на вулиці Святого Миколая, 4.

"Це ось той, не дуже поширений насправді й ще треба сказати не дуже збережений до нашого часу стиль в архітектурі Олександрівська. У нас було таке провінційне містечко — більш такий цегляний стиль у домах. Катеринославський цегляний стиль. А ось модерн він не сильно був поширений, але ж був", — каже краєзнавець.

Фото: Суспільне Запоріжжя Будинок по вулиці Святого Миколая, 4

Потрапив до переліку внесення щойно виявлених об'єктів культурної спадщини й унікальний, за визначенням Романа Акбаша, колишній житловий будинок мера Юліуса Зіменса, котрий розташований за адресою — вулиця Сергія Сєрікова, 5.

"Ну де ще у Запоріжжі ми можемо побачити драконів на будинку? Я вважаю, що багато запоріжців взагалі не знають де можна побачити. А тут на даху дерев'яного даху ще з 1911 року — різний фронтон. І ось на ньому стільки багато років живуть два дракончики, які там один на одного споглядають", — розповідає Роман Акбаш.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Заступниця директора Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Оксана Вар'ян каже: збереження та охорона пам'яток залежить безпосередньо від їх статусу.

"Даний процес тільки розпочався, але Запоріжжя розпочало його досить активно. Це і паспортизація і занесення до реєстру Соцміста Шостого селища, тепер активно була звернута безпосередньо і на Старий Олександрівськ. Тобто процес йде інтенсивно, але це його лише початок", — пояснила вона.

Оксана Вар'ян

"Що це дає на практиці? Можна ось на прикладі колишньої жіночої гімназії пояснити. По-перше, це дає гарантію, що їх не знесуть, коли це захочеться власнику, чи не перебудують. По-друге, з'являються таблички офіційного зразка, табличка, на якій написано, що це за будівля і що вона має охоронний статус", — додає Роман Акбаш.

Механізм надання об'єктам охоронного статусу впроваджують завдяки Програмі збереження пам'яток культурної спадщини Запоріжжя на 2021-2023 роки, розповідає Оксана Вар'ян. Реалізує її відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.

За словами Романа Акбаша у Запоріжжі зараз 88 об'єктів архітектури та містобудування мають статус щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. 76 пам'яток культурної спадщини отримали правовий статус пам'яток ще за радянських часів.

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