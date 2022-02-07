Коронавірус діагностували ще у 2122 мешканців Львівщини

Станом на ранок 7 лютого у Львівській області підтвердили ще 2122 випадки захворювання на коронавірус. Минулої доби одужали 66 людей, ще 13 — померли.
Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 2758 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2122 людей", — повідомили у ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький — 195;
- Золочівський — 76;
- Львівський — 1313 (м. Львів – 1028);
- Самбірський — 0;
- Стрийський — 273;
- Яворівський — 208;
- Червоноградський — 57.
У стаціонарах перебувають 2369 людей. Ліжкова мережа заповнена на 44,31 %. У реанімації перебуває 160 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 71.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 280 042 людей. Померли – 6295 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 218 171 людина.
Що відомо
- На ранок 6 лютого на Львівщині зареєстрували 1572 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 203 людини одужали, 4 – померли.
- На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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