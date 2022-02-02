У центрі вакцинації в приміщенні Кропивницької міської ради за дві години бустерною дозою вакцини від коронавірусу щепилися 18 людей. Усього, за інформацією головної санітарної лікарки Кіровоградської області, на 2 лютого бустерну дозу отримали 10787 жителів регіону. Суспільне дізнавалось про мотивацію кропивничан щепитися втретє.

Бустерна доза – це третє щеплення, яке роблять для підсилення ефективності вакцини від коронавірусу через шість місяців після другого щеплення – сказала головна санітарна лікарка регіону. Її рекомендують робити вакцинами Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина: ”Бустерна доза – ефективна, її безпечність доведена. Вакциновані переносять захворювання в легкій формі, мають мало ускладнень і, в основному, лікуються вдома, без ризику госпіталізації, без ризику реанімаційних заходів. Серед тих, хто отримав бустерну дозу, ми випадків захворювання не реєстрували”.

Чому вакцинуються втретє

Кропивничанин Ігор Козуб вважає вакцинацію єдиним способом убезпечити себе від хвороби: ”Це єдиний порятунок, єдиний вихід із ситуації, в якій ми опинилися. Іншого шляху немає, поки не буде знайдено ліків від цієї хвороби. Перші дві дози робив вакциною AstraZeneca – лише плече боліло. Бустер робив вакциною Moderna”.

За словами кропивничанина Григорія Трикозенка, вакцинується втретє, щоб убезпечити себе від хвороби: ”У травні минулого року у мене була друга доза. Після того не хворів жодного разу”.

Анатолій Комліченко для третього щеплення обрав вакцину Moderna: ”Я зробив третє щеплення у зв’язку із тим, що ми двічі-тричі на рік виїжджаємо на фронт, а невакцинованим туди не можна”.

Кропивничанин Дмитро Сінченко після щеплення сказав, що почуває себе добре: ”Можуть бути якісь побічні ефекти, не одразу ж вони проявляються. Я робив попередні дві дози вакциною AstraZeneca, побічних ефектів майже не відчував. Сподіваюся, цього разу так само буде”.

Що відомо

У МОЗ розповіли, яким наслідкам запобігає бустерне щеплення.

За інформацією Надії Оперчук, на 2 лютого у Кіровоградській області зробили 647461 щеплення від коронавірусу.

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 36502 випадки COVID-19, одужали 31766 людей, від ускладнень померли 1652 жителі регіону.

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