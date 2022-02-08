У Сумській області за добу COVID-19 підтвердили у 1555 людей. 16 людей померли від ускладнень хвороби. Такі дані оприлюднили 8 лютого на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Одужання за добу підтвердили у 731 людини. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 25 860 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 165 057 людей, з яких 3052 людей померли. Одужання підтвердили у 136 145 жителів області.

За даними пресслужби Сумської ОДА, серед померлих: по одній людині у Конотопському та Шосткинському районі, 3 людини в Охтирському, 4 - в Роменському, та 7 померлих у Сумському районі.

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