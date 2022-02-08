Гривня зміцнюється. Курс валют на 8 лютого

Станом на ранок 8 лютого курс гривні відносно долара США зміцнішав на понад 14 копійок, а відносно євро — на 20 копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 8 лютого встановлені на такому рівні:

27,99 гривні за долар США;

32,07 гривні за євро.

Натомість днем раніше, 7 лютого, долар США коштував 28,14 гривні, а євро — 32,27 гривні.

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з курсом української валюти стабілізувалася і ризиків для гривні немає. Про це він заявив 2 лютого під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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