Долар дешевшає, євро дорожчає. Курс валют на 7 лютого

Станом на ранок 7 лютого курс гривні відносно долара США зміцнішав на майже 13 копійок, тоді як євро, навпаки, подорожчало на майже 35 копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 7 лютого встановлені на такому рівні:

28,14 гривні за долар США;

32,27 гривні за євро.

Натомість днем раніше, 6 лютого, долар США коштував28,27 гривні, а євро — 31,92 гривні.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з курсом української валюти стабілізувалася і ризиків для гривні немає. Про це він заявив 2 лютого під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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