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Долар дешевшає, євро дорожчає. Курс валют на 7 лютого
КУРС ВАЛЮТЕкономіка

Долар дешевшає, євро дорожчає. Курс валют на 7 лютого

Олег Павлюк
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Долар дешевшає, євро дорожчає. Курс валют на 7 лютого Ілюстративне фото, Unsplash

Станом на ранок 7 лютого курс гривні відносно долара США зміцнішав на майже 13 копійок, тоді як євро, навпаки, подорожчало на майже 35 копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 7 лютого встановлені на такому рівні:

  • 28,14 гривні за долар США;
  • 32,27 гривні за євро.

Натомість днем раніше, 6 лютого, долар США коштував28,27 гривні, а євро — 31,92 гривні.

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