У Кропивницькому кількість мешканців зруйнованого вибухом будинку, які живуть у готелі "Турист", збільшилась. Там міська рада зарезервувала 27 двомісних номерів для людей пошкоджених квартир, розповів Суспільному керівник готелю Олександр Гуйван. Нині у "Туристі" мешкають 18 людей, наступного дня після вибуху 3 лютого їх було семеро. Андрій Сторчак від номера відмовився: "Ми звідти поїхали, в номерах дуже холодно".

Андрій Сторчак має квартиру, яка розташована упритул до помешкання, де стався вибух. Останню ніч ночували у готелі "Турист". "В номерах дуже холодно. Температура градусів 10. Ми прокинулись серед ночі, зуб на зуб не попадає. До готелю ночували у родичів".

Андрій говорить, хочуть зняти квартиру: "Намагаємось, але дуже складно, ціни високі".

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович на апаратній нараді сказав, що будуть шукати нові варіанти поселення. "Готель "Турист" під такий варіант напевно не підходить, – сказав він. – Необхідно зв'язатися з усіма ректорами наших вищих навчальних закладів та з’ясувати, у кого є вільні і придатні для тимчасового перебування кімнати в гуртожитках".

Андрію Сторчаку дозволили зайти в квартиру на вулиці Попова забрати речі. "Два вікна замінили – в спальні і на кухні. За рахунок міста, я так розумію. Наш стояк в аварійному стані, нам сказав інженер, що під нами немає двох несучих стін".

Будинок з підвалу укріплюють металевими рамами. Аварійними визнали другий під’їзд будинку– це 36 квартир, і праву частину першого під’їзду – це 18 квартир. Придатними для проживання є квартири у третьому і четвертому під’їздах та лівій частині першого. Про це розповів начальник міського управління капітального будівництва Сергій Білокінь. Каже, проєкт будівництва будинку в області не зберігся, нині його шукають в інших областях, щоб узгодити план дій з відновлення зруйнованих стін.

Начальниця житлово-експлуатаційної організації №4 Людмила Запорожець розповіла, встановлені 27 віконних блоків. Газопостачання в будинку не відновили. "Газовики будуть дивитись, третій та четвертий під’їзди точно можна буде поновлювати, просимо і перший, там люди теж з лівої частини проживають. Другий під’їзд (де стався вибух – ред.) ми взагалі поки не чіпаємо, як тільки хлопці підсилять підвальне приміщення, підуть на перший, другий поверхи, потім будемо займатися другим під’їздом".

Людмила Запорожець каже, мешканці сусідніх будинків, у яких побиті вікна після вибуху, мають звернутися з заявою. "У нас стоїть автобус – штаб, всі заяви приймаються".

Кропивницька міська рада

Причину вибуху встановить слідство – каже керівник підприємства "Кіровоградгаз" Сергій Гутцул. "На даний час працюють декілька слідчих комісій, в тому числі і наші спеціалісти. Ведеться слідство, до моменту завершення слідства ми не можемо стверджувати, що саме стало причиною вибуху. Представники "Нафтогазу" також були на момент заходу всіх слідчих комісій, і брали участь безпосередньо у проведенні слідчих дій".

Що відомо

У кропивницькій лікарні розповіли про стан дівчат, травмованих після вибуху газу

2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко

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