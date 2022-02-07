Негативний новинний фонд, пов’язаний із можливим подальшим вторгненням Росії в Україну, заважає нашій державі залучати гроші інвесторів для фінансування держбюджету та виплати боргів. Водночас кілька держав вже заявили про готовність надати Україні фінансову підтримку: США, Канада, Велика Британія та ЄС можуть найближчим часом виділити кредитів і грантів на суму понад 5 мільярдів доларів.

На що підуть ці гроші, якщо Україна справді їх отримає, та чи врятує це окремі галузі економіки країни, в ефірі Українського радіо розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Зараз є кілька каналів підтримки України з боку наших міжнародних партнерів. Один канал — це кредитування. Це важливо, адже цього року, як і у всі попередні, в нас запланований бюджетний дефіцит і його чимось потрібно фінансувати. У нашому випадку йдеться саме про запозичення, відповідно, що вони дешевші — то краще. В умовах побоювань щодо подальшої російської агресії, звісно, що запозичувати на приватному ринку для України буде дуже дорого і нерозумно”, — Вишлінський.

Він зазначив, що велика частка літаків з військово-технічною допомогою, фактично є "подарунками".

Те, що нам в іншому випадку потрібно було б купувати, зараз наші міжнародні партнери просто дарують для того, щоб дати можливість, в разі розширення російської армії, захищатися.

Він додав, що міжнародні партнери України розуміють, що країна має труднощі з фінансуванням бюджетного дефіциту і гроші — це найпростіше, що нам можна дати.

“Такий тривалий стан очікування можливого вторгнення має негативний вплив на економіку, інвестиції. Це призводить і до менших темпів зростання добробуту українців. І це має чимось перекриватися. Тому захід допомагає нам зробити так, щоб українці якнайменше страждали від російської психологічної агресії”, — зазначив експерт.

За його словами, через негативний інформаційний фон в Україні багато інвестиційних проєктів стоять в режимі очікування.

Водночас на думку Вишлінського, в кризових ситуаціях останніх тижнів українська влада впоралася зі всіма викликами.

“Загалом українська економіка цей рік може пройти досить спокійно. Найбільша чисто економічна загроза — це інфляція, яка є глобальною проблемою. Зараз ціни зростають всюди надзвичайно швидко: майже такими темпами, як в Україні, вони зростають, наприклад, й в США”, — розповів економіст.

Що відомо

У Національному банку України стверджують, що упродовж останніх п’яти днів ситуація на валютному ринку стабілізувалася у порівнянні з попередніми тижнями.

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