23 659 людей на Харківщині протягом тижня захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі й COVID-19. Епідпоріг у регіоні перевищений у 2,2 раза.
Про це 7 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"Показник захворюваності становить 903,64 на 100 тис. населення, що вище показника епідемічного порогу у 2,2 раза. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає дуже високому рівню", — йдеться у повідомленні.
За даними епідеміологів, епідпоріг захворюваності перевищено у кожному з семи районів Харківщини. Найвищі показники захворюваності — у Чугуївському (1484,87 на 100 тис. населення). З понад 17 тисяч тестів на коронавірус, які зробили у регіоні минулого тижня, у майже 12 тис. випадках підтвердився COVID-19. Вірус грипу протягом минулого тижня не виявили.
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З початку епідсезону на Харківщині на ГРВІ захворіли понад 222 тис. людей, 64 тис. яких — діти до 17 років. Минулого тижня захворіли 5848 дітей. Найбільше дітей хворіють у Харкові, Харківському та Чугуївському районі, сказала "Українському радіо Харків" головна санітарна лікарка області Любов Махота.
"Серед захворілих питома вага дітей віком до 17 років дещо зменшилася з 12,5% до 10,5%. Більше хворіють діти шкільного віку. Чи вдалося дистанційним навчанням у громадах знизити кількість хворих дітей, буде зрозуміло за два тижні", — сказала Махота.
"Маємо надію, що пік минув": ситуація у школах Харкова
У школах Харкова — змішана форма навчання, хворіють 764 учні, 401 клас перевели на дистанційне навчання, розказала 7 лютого директорка міського Департаменту освіти Ольга Деменко.
"Динаміка захворюваності не збільшилася. Якщо у четвер та п'ятницю на заняттях були 83%, то сьогодні — 85% школярів. Дистанційно минулого тижня навчалися 530 класів, на сьогодні — 401 клас, тобто діти повертаються у школи. Щодо хворих на коронавірус, то минулого тижня були цифри — 830, 860, то сьогодні — 764 школярі хворі. Серед працівників шкіл минулого тижня показник захворюваності був на рівні 364, сьогодні — 305. Маємо надію, що пік минув", — сказала Ольга Деменко.
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У Харківській області в трьох громадах не переходили на дистанційне чи змішане навчання, розказала заступниця обласного Департаменту науки й освіти Ольга Алфьорова.
"327 шкіл працюють змішано, 149 — дистанційно, 239 шкіл працюють очно, з них 218 — у Харкові", — сказала Алфьорова.
За її словами, на Харківщині у 17 закладів дошкільної освіти перейшли на дистанційне навчання, у восьми дитсадках — карантин через коронавірус.
Авторки: Вікторія Черникова-Берездецька, Марія Солодовнік
Що відомо
- За один тиждень у Харкові виявили понад 9300 випадків COVID-19 — найбільше з початку пандемії коронавірусу. Також у місті вперше зафіксували найвищу кількість хворих на COVID-19, які лікуються вдома.
- Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області рекомендувала відправити школярів на дистанційне навчання з понеділка, 31 січня.
- У Харківській міськраді вирішили не переводити усі 5-11 класи на дистанційне навчання, взяти до уваги інформацію обласної комісії та виходити з того, якою є ситуація із захворюваністю у кожному закладі. "Якщо захворюваність ростиме, розглядатимемо таку можливість. Класи, в яких виявлено хворих на COVID дітей, вже навчаються дистанційно", — пояснювали у мерії.