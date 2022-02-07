23 659 людей на Харківщині протягом тижня захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі й COVID-19. Епідпоріг у регіоні перевищений у 2,2 раза.

Про це 7 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"Показник захворюваності становить 903,64 на 100 тис. населення, що вище показника епідемічного порогу у 2,2 раза. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає дуже високому рівню", — йдеться у повідомленні.

За даними епідеміологів, епідпоріг захворюваності перевищено у кожному з семи районів Харківщини. Найвищі показники захворюваності — у Чугуївському (1484,87 на 100 тис. населення). З понад 17 тисяч тестів на коронавірус, які зробили у регіоні минулого тижня, у майже 12 тис. випадках підтвердився COVID-19. Вірус грипу протягом минулого тижня не виявили.

З початку епідсезону на Харківщині на ГРВІ захворіли понад 222 тис. людей, 64 тис. яких — діти до 17 років. Минулого тижня захворіли 5848 дітей. Найбільше дітей хворіють у Харкові, Харківському та Чугуївському районі, сказала "Українському радіо Харків" головна санітарна лікарка області Любов Махота.

"Серед захворілих питома вага дітей віком до 17 років дещо зменшилася з 12,5% до 10,5%. Більше хворіють діти шкільного віку. Чи вдалося дистанційним навчанням у громадах знизити кількість хворих дітей, буде зрозуміло за два тижні", — сказала Махота.

"Маємо надію, що пік минув": ситуація у школах Харкова

У школах Харкова — змішана форма навчання, хворіють 764 учні, 401 клас перевели на дистанційне навчання, розказала 7 лютого директорка міського Департаменту освіти Ольга Деменко.

"Динаміка захворюваності не збільшилася. Якщо у четвер та п'ятницю на заняттях були 83%, то сьогодні — 85% школярів. Дистанційно минулого тижня навчалися 530 класів, на сьогодні — 401 клас, тобто діти повертаються у школи. Щодо хворих на коронавірус, то минулого тижня були цифри — 830, 860, то сьогодні — 764 школярі хворі. Серед працівників шкіл минулого тижня показник захворюваності був на рівні 364, сьогодні — 305. Маємо надію, що пік минув", — сказала Ольга Деменко.

У Харківській області в трьох громадах не переходили на дистанційне чи змішане навчання, розказала заступниця обласного Департаменту науки й освіти Ольга Алфьорова.

"327 шкіл працюють змішано, 149 — дистанційно, 239 шкіл працюють очно, з них 218 — у Харкові", — сказала Алфьорова.

За її словами, на Харківщині у 17 закладів дошкільної освіти перейшли на дистанційне навчання, у восьми дитсадках — карантин через коронавірус.

Авторки: Вікторія Черникова-Берездецька, Марія Солодовнік

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