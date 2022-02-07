За один тиждень у Харкові виявили понад 9300 випадків COVID-19 — найбільше з початку пандемії коронавірусу. Також у місті вперше зафіксували найвищу кількість хворих на COVID-19, які лікуються вдома.

Про це на брифінгу 7 лютого сказала заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Ми маємо тижневе зростання захворюваності на COVID-19 — найвище за всі три хвилі, які у нас були. У нас у минулу хвилю найвища цифра захворюваності була 7094, після чого почався спад захворюваності, і одразу за один тиждень на дві тисячі людей. А в цю хвилю у нас зростання захворюваності за останній тиждень — до 9325 людей. І зростання захворюваності на 2,5 тис. більше за один тиждень", — повідомила віцемерка.

Посадовиця вказала на відмінності між цією та попередніми хвилями.

"Попри таку захворюваність ситуація виглядає по-іншому, ніж вона виглядала у минулу хвилю. Тоді була велика кількість госпіталізованих, що створило досить велику напругу у системі охорони здоров'я. І по-друге, була велика кількість людей з тяжким перебігом захворюваності", — зазначила Горбунова-Рубан.

"Минулу епідемію ми назвали "епідемією невакцинованих". Тому що відсоток вакцинованих людей, які захворіли, мали максимум середню тяжкість захворювання: від 3 до 4%. А люди, які хворіли, не були вакциновані. Цього разу кількість вакцинованих піднялась до 24% від кількості таких, що госпіталізовані в лікарні, але вони усі мають середній перебіг тяжкості", — сказала заступниця міського голови.

Разом з тим вона зазначила, що інші показники, серед яких кількість госпіталізацій, відсоток зайнятих ліжок та смертність, значно нижчі, ніж у попередню хвилю: "За останню добу госпіталізований 31 хворий. Раніше 70-140 госпіталізували за добу. Нині у такому коридорі перебуваємо — від 30 до 50 людей за добу".

"Але на амбулаторному спостереженні перебуває значно більше людей, ніж у минулу хвилю — 26 363 людини. Такої кількості людей під амбулаторним спостереженням у нас не було жодного разу за усі три підйоми захворюваності", — зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, через це збільшилося навантаження на роботу сімейних лікарів.

Для хворих на коронавірус підготовлені 1540 ліжок, з яких нині зайняті 770, сказала посадовиця.

Нині у медзакладах Харкова 73% (564 пацієнти) перебувають на кисневій підтримці. У запасі лікарень є понад 1000 кисневих концентраторів, 934 кисневі точки.

У реанімаціях лікують 9% (67 людей) від загальної кількості госпіталізованих і 5% (38 людей) перебувають на апаратах ШВЛ.

За даними міськради, за весь час карантину на коронавірус перехворів 189 341 житель Харкова, у тому числі 2,5 тис. медиків та 10 391 дитина. Внаслідок ускладнень від COVID померли 3198 харків'ян, серед яких 30 медиків.

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