Поліцейські Каховки на автодорозі від Нової Маячки у напрямку Херсона затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 25-річний колишній засуджений.

Про це повідомляється на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Чоловік два місяці тому звільнився з місць позбавлення волі. У день, коли сталося вбивство, він разом зі знайомим вживали алкоголь. Про це поліції розповів дядько загиблого. Він і викликав медичну допомогу, коли пізніше знайшов свого племінника мертвим.

Під час розслідування поліція встановила, що чоловіки посварилися і гість вдарив господаря руків’ям від сокири, йдеться у повідомлені.

Поліція розпитала сестру підозрюваного, у якої той проживав, і з’ясувала, що її брат повернувся пізно вночі, сказав, що йому запропонували роботу в західному регіоні, швидко зібрав речі та поїхав.

Чоловіка затримали на під’їзді до Херсона. У скоєному він зізнався.

За вбивство йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Що відомо:

На Херсонщині з початку 2021 року на пробації перебували 3750 засуджених. Два відсотки з них скоїли злочин повторно і були відправлені до колоній.

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