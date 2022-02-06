Пробація на Херсонщині: два відсотки засуджених скоюють злочини повторно

На Херсонщині з початку 2021 року на пробації перебували 3750 засуджених. Два відсотки з них скоїли злочин повторно і були відправлені до колоній. До кого застосовують пробацію, що таке єдиний реєстр засуджених, чому зменшують кількість тюрем в Україні – про це Суспільному розповіла начальниця філії державної установи "Центр пробації" в Херсонській області Оксана Кузьмич.

Що таке пробація і до кого її застосовують?

Пробація - це випробування. Але пробація не пробачає злочину і не дає можливості уникнути покарання. При цьому людина залишається на свободі і її мотивують до змін. Отже, правопорушника не вилучають із суспільства. Звісно, це стосується тих, хто вчинив не тяжкі злочини, які не мають загрози для суспільства. Таких правопорушників залишають на свободі, щоб вони і кару понесли і для того, і щоб не скоїли нових злочинів. На цьому етапі ми допомагаємо людині. З тих, хто перебував на пробації у нас, лише 2% вчинили повторно злочин і були відправлені до колоній.

За що призначають пробацію?

В більшості випадків ми працюємо з тими, хто на іспитовому терміні, адміністративні правопорушники, засуджені, які мають сплатити штрафи, ті, хто не мають права обіймати певні посади, ті, кому замінили обмеження волі покаранням у виді громадських або виправних робіт. З 2018 року за призначенням суду ми складаємо досудові доповіді, тобто збирається характеристика на обвинуваченого і складається соціально-психологічний портрет ще під час досудового розгляду. Так ми пропонуємо суду обрати ту чи іншу міру покарання. У 95% випадків суд до нас прислуховується. Таким чином ми спілкуємося з правопорушником ще на стадії досудового розслідування. І коли отримуємо вирок суду, ми вже знаємо цю людину, спілкувалися з нею, знаємо причини скоєння ним правопорушень. Тим, хто перебуває на пробації, призначають громадські роботи, суспільно-корисні, виправні.

Що таке єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту?

Це інформаційна система, в яку вносять відомості про всіх засуджених, і про тих, хто в колоніях і про тих, хто на пробації. Зберігається вся інформація щодо засудженої людини: і паспортні дані, і характеристики, історія правопорушень. Робиться це для того, щоб у нас була єдина база і правоохоронні органи мали доступ до цієї бази. Працює півтора року, наразі наповнюється у тестовому режимі.

Як і хто може отримати інформацію з українського реєстру педофілів?

Одна з вкладок Єдиного реєстру – це єдиний реєстр засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх осіб. Створили півтора року тому для запобігання дитячих зґвалтувань. Наразі до реєстру внесли 365 осіб, з Херсонщини – 21, які були відбувають покарання за педофілію. Відомості у цьому реєстрі будуть зберігатися довічно. Зараз до цих даних мають доступ тільки працівники правоохоронних органів – прокурори, слідчі, бюро судових розслідувань. До кінця року планується, що до нього будуть мати доступ освітяни, медики.

Для чого розробили систему "Касандра"?

"Касандра" – це такий інструмент, який прогнозує можливість повторного кримінального правопорушення. Це в електронному форматі, підсистема в цьому ж Єдиному реєстрі засуджених осіб. Ми повинні всебічно вивчити людину, і не просто з нею поспілкуватись, а й проводимо діагностику, тестування. І коли вносимо дані у підсистему Касандра, вона сама підраховує бал і визначає рівень скоєння повторного злочину.

Як готують до звільнення засуджених, які відбувають покарання в колоніях?

Фахівці Центру пробації працюють і з тими, хто повертається з місць позбавлення волі. Це пенітенціарна пробація, коли ми готуємо засудженого за три місяці до звільнення: з’ясовуємо, де людина зможе проживати, чи чекають її рідні, де зможе працевлаштуватись – передаємо всю цю інформацію в колонію. Також, інформуємо громаду про те, що до вас повертається засуджений. У кожному колишньому районі області є наші підрозділи, їх 22, там працює від 2 до 8 працівників.

З чим пов’язане зменшення кількості тюрем в Україні?

10 років тому в Україні було 182 колонії разом із СІЗО. Зараз залишилось 109. Законсервовано 37 в’язниць, в області закрили 2 колонії. По статистиці у нас на пробації більше людей, ніж у колоніях. І це не тому, що закривають тюрми, а тому, що суди запроваджують більше альтернативних санкцій. Якщо це правопорушення не насильницьке, не особливо тяжке. Утримання одного засудженого у тюрмі – 100 тисяч гривень на рік. На пробації – це в 10 разів менше (менше ніж 1 тисячі гривень на рік). Взагалі на пенітенціарну систему Україна виділяє 150 млн гривень щорічно.

Що відомо:

Єдину державну установу "Центр пробації" в Україні створили 2018 року.

Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого.

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