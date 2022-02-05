У Полтаві у супермаркеті вбили ножем людину: підозрюваного затримали на місці

5 лютого в торговельному центрі "Мир", що розташований у полтавському мікрорайоні Левада, вбили чоловіка. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Близько 12:30 поблизу розрахункових кас супермаркету 63-річний чоловік за допомогою ножа поранив двох інших 38 та 37 років. Останній від удару ножем у груди помер на місці. Іншому надають допомогу медики, повідомив Зуб.

Чоловіка затримали на місці. Нині з’ясовують обставини події. За словами речника, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті "Умисне вбивство". Санкція - позбавлення волі від 7 до 15 років.

Читайте також

На Полтавщині затримали чоловіка, який, ймовірно, вбив брата