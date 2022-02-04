Мешканця міста Виноградів засудили до 13 років позбавлення волі за вбивство співмешканки. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Інцидент трапився 14 вересня 2021 року.

За словами речниці, результати судово-медичної експертизи підтвердили смерть жінки від стискання шиї.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура, ГУНП на Закарпатті

"Крім того, медики виявили у жінки переломи та синці на тілі й обличчі. Попри те, що обвинувачений свою провину у скоєному не визнавав, суд підтримав позицію прокурора щодо ув’язнення особи на 13 років", — розповіла Катерина Хижняк.

Чоловік перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до моменту дії вироку.

Що відомо:

Вбивство 49-річної жительки Виноградова сталося 14 вересня 2021 року. На сайті Нацполіції на Закарпатті повідомляли, що тіло жінки виявила знайома загиблої. За інформацією поліції, між жінкою та її співмешканцем виникла сварка, внаслідок якої 49-річний чоловік задушив жінку.

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