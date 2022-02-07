Анатолій Сурков, якого підозрюють, зокрема, у вбивстві чоловіка у торговельного центрі, буде під вартою. Такий запобіжний захід 7 лютого йому призначила суддя Октябрського райсуду Полтави Алла Чуванова. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на засіданні.

63-річний полтавець буде під вартою протягом двох місяці – до 5 квітня. Про такий запобіжний захід клопотав прокурор Микола Дубинка. Захисниця підозрюваного Ірина Гайтота просила про цілодобовий домашній арешт. Такий же запобіжний захід просив і сам підозрюваний. Свою вину він визнав. У суді Анатолій Сурков сказав, що був у стані шоку, а умислу вбивати не мав.

Суспільне Полтава Прокурор Микола Дубинка

Адвокатка Ірина Гайтота Суспільному повідомила, що поки апеляцію на це рішення подавати не будуть.

За даними слідства, 5 лютого близько 12:30 поблизу розрахункових кас супермаркету чоловік ножем поранив двох чоловіків віком 38 та 37 років. Останній від удару ножем у груди помер на місці. Іншому медики надали допомогу. Підозрюваного затримали на місці події.

Суспільне Полтава Підозрюваний Анатолій Сурков (праворуч)

Кримінальне провадження розпочали за статтею «Умисне вбивство» та «Замах на умисне вбивство». Санкція – позбавлення волі від 7 до 15 років.