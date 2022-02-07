Анатолій Сурков, якого підозрюють, зокрема, у вбивстві чоловіка у торговельного центрі, буде під вартою. Такий запобіжний захід 7 лютого йому призначила суддя Октябрського райсуду Полтави Алла Чуванова. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на засіданні.
63-річний полтавець буде під вартою протягом двох місяці – до 5 квітня. Про такий запобіжний захід клопотав прокурор Микола Дубинка. Захисниця підозрюваного Ірина Гайтота просила про цілодобовий домашній арешт. Такий же запобіжний захід просив і сам підозрюваний. Свою вину він визнав. У суді Анатолій Сурков сказав, що був у стані шоку, а умислу вбивати не мав.
Адвокатка Ірина Гайтота Суспільному повідомила, що поки апеляцію на це рішення подавати не будуть.
За даними слідства, 5 лютого близько 12:30 поблизу розрахункових кас супермаркету чоловік ножем поранив двох чоловіків віком 38 та 37 років. Останній від удару ножем у груди помер на місці. Іншому медики надали допомогу. Підозрюваного затримали на місці події.
Кримінальне провадження розпочали за статтею «Умисне вбивство»(частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України) та «Замах на умисне вбивство»(частина 3 статті 15 і пункт 1 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Санкція – позбавлення волі від 7 до 15 років.