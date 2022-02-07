За добу на Кіровоградщині від ускладнень COVID померли троє чоловіків

За добу коронавірус підтвердили у 213 жителів Кіровоградської області, серед яких дев’ятеро дітей. 11 людей одужали, від ускладнень захворювання померли троє чоловіків. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на ранок 7 лютого.

За добу провели 1700 ПЛР-тестувань. У лікарнях регіону зробили 25 ІФА-досліджень та 176 досліджень на антиген.

Коронавірус минулої доби підтвердили у 131 жінки жінок та 82 чоловіків. А саме:

у 120 жителів Олександрійського району: 68 дорослих, шести-, семи- та 17-річної дитини – з Олександрійської громади, 13 людей – зі Світловодської, 11 –з Петрівської, десятьох – з Приютівської, вісьмох – з Великоандрусівської, п’ятьох – з Новопразької, однієї людини з Попельнастівської громади;

у 51 жителя Кропивницького району: 23 – з Кропивницької громади, 11 дорослих та 15-річної дитини – з Долинської, 11 дорослих та шестирічної дитини – з Новгородківської, двох дорослих та 16-оічної дитини – з Аджамської, однієї людини з Великосеверинівської громади;

у 33 жителів Новоукраїнського району: 15 – з Новоукраїнської, 13 дорослих та восьмирічної дитини – з Помічнянської громади, двох людей – з Рівнянської, по одній – зі Злинської та Маловисківської громад;

у дев’ятьох жителів Голованівського району: шістьох дорослих та десятирічної дитини – з Новоархангельської громади, дорослого та чотирирічної дитини – з Вільшанської.

Найбільше випадків захворювання – 87 – виявили у жителів регіону віком 30-49, 57 випадків – у людей віком 50-65 років, 36 випадків –у жителів регіону, яким більше 65 років, 24 – у жителів віком 18-29 років.

Хто одужав:

десятеро жителів Кропивницької громади та одна людина з Первозванівської громади Кропивницького району.

Хто помер:

71-, 74- та 85-річний чоловіки з Кропивницької громади Кропивницького району.

Усього, з початку епідемії, коронавірус підтвердили у 38113 жителів Кіровоградської області, серед яких 1812 дітей та 2013 медпрацівників. 32204 жителів регіону, серед яких 1403 дітей та 1753 медиків, одужали. Померли в області 1665 людей, серед них – п’ятеро дітей і 39 працівників лікарень. Летальність в регіоні складає 4,1%.

На ранок 7 лютого на COVID-19 хворіють 4244 жителя Кіровоградської області.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 23378 випадків захворювання на коронавірус, 5024 людей одужали, 115– померли від ускладнень захворювання.

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