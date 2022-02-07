У Запоріжжі на площі Фестивальній відбувається акція протесту підприємців. Учасники вимагають скасувати закони, що передбачають обов'язкове використання касових апаратів, а також знизити тарифи на енергоносії для бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін з місця події.

За підрахунками, на акцію протесту вийшли близько 200 людей. Зокрема, це представники двох запорізьких спілок підприємців — "Єдність" та "Ніка".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Учасники акції протесту стоять з плакатами "РРО — це знищення малого бізнесу", "Не дамо знищити спрощену систему".

Також вони протестують проти підвищення тарифів на енергоносії для бізнесу.

Фото: Суспільне Запоріжжя

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Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

У Верховній раді подали на реєстрацію проєкт закону про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків. Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека. Тим часом спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи.

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