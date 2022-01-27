У Раді з'явився законопроєкт про відтермінування штрафів за невстановлення РРО

У Верховній раді подали на реєстрацію проєкт закону про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, з 01 січня по 01 лютого штрафи за незастосування РРО скасовуються. Також пропонується знизити штрафи в 10 разів всім, хто до 01 квітня встановить РРО.

"Текст пішов на реєстрацію. Голосування планується 01 лютого 2022 року на єдиний пленарний день наступного тижня", — пише Железняк.

Напередодні спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи. Про це Стефанчук повідомив у парламенті після наради з головами фракцій.

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