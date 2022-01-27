У Раді з'явився законопроєкт про відтермінування штрафів за невстановлення РРО

У Верховній раді подали на реєстрацію проєкт закону про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, з 01 січня по 01 лютого штрафи за незастосування РРО скасовуються. Також пропонується знизити штрафи в 10 разів всім, хто до 01 квітня встановить РРО.
"Текст пішов на реєстрацію. Голосування планується 01 лютого 2022 року на єдиний пленарний день наступного тижня", — пише Железняк.
Напередодні спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО), не будуть сплачувати штрафи. Про це Стефанчук повідомив у парламенті після наради з головами фракцій.
Що відомо
- 25 січня під будівлею Ради в Києві на вулиці Грушевського відбувся масштабний мітинг підприємців "SaveФОП". Під час акції сталися сутички, затримали десятки людей, а ЗМІ навіть повідомили про одного загиблого мітингувальника. У поліції цю інформацію спростували.
- 26 січня через другий день мітингу підприємців Раду взяли під посилену охорону.
- З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.