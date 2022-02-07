Запорізькі підприємці, котрі 7 лютого влаштували акцію протесту перед будівлею обласної державної адміністрації, передали резолюцію до обласної та міської влади з вимогами вжити заходи щодо припинення тиску на місцевих представників бізнесу. Зокрема йдеться про грудневе підвищення тарифів за електропостачання майже у два з половиною рази.

Про це кореспондентам Суспільного повідомила представниця ініціативної групи підприємців запорізького комунального підприємства “Запоріжринок” Ніна Бубнова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Приватний підприємець Володимир Коляка разом із родиною утримує продовольчу крамницю на ринку “Соцміста”, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Каже: за грудень минулого року отримав рахунок за електропостачання близько 12 тисяч гривень.

"Це дуже відбивається на витратах. І виявляється найбільш вартісна електроенергія з усіх платежів, котрі підприємець отримує. Просто не витягує підприємець такі платежі. При тому, що ми живемо у Запорізькій області, де повинно бути дуже багато електроенергії й за дешевими цінами", — каже підприємець.

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Коляка

Ніна Бубнова каже, у листопаді тариф був 3,8 грн за один кіловат, а тепер — 8,1 грн.

"Дивіться — 4 економ лампочки та чайник нагріти каву — вийшло 1 тисяча 100. Ми згодні на 5 грн, але не у два з половиною рази. У людей, у котрих є холодильники, було 6 тисяч, зараз прийшли платіжки — 11 тисяч. А ці гроші потрібно заробити — у карантин, коли ринки взагалі не дуже себе нормально почувають".

Фото: Суспільне Запоріжжя Ніна Бубнова

"Загалом потрібно запитатись про все це у директора “Запоріжринка” Коломойця, чому лише на одному цьому підприємстві у місті такий тариф на світло. Ми дізнавались по магазинах, іншим приватним ринкам. Ніде такого немає тарифу", — каже підприємиця.

Директор комунального підприємства “Запоріжринок” Олег Коломоєць каже, що значно підвищений тариф за електропостачання підприємці мали лише у грудні:

"Вересень, жовтень, листопад підприємці на ринку платили значно нижчу вартість електроенергії. По три гривні з чимось...Так, це при тому, що ринок вже був п'ять і вище. Вони платили десь на півтори гривні дешевше від ринку. І постачальник виконуючи свої обов'язки постачав".

Фото: Суспільне Запоріжжя Олег Коломоєць

Далі, як пояснює Олег Коломоєць, дія договору була припинена й комунальному підприємству треба було оголосити тендер:

"За цей час “Обленерго” перевело комунальне підприємство на постачальника останньої надії. І місяць нам надавало послуги державне підприємство. Воно виставило той тариф — 7 гривень і 70 копійок. Це дійсно дуже висока ціна, але це державне підприємство і такі там передбачені тарифи", — пояснює Олег Коломоєць.

За словами Олега Коломойця, після проведення тендерних закупівель тариф для приватних підприємців, які працюють на восьми ринках Запоріжжя, буде змінений.

"Я думаю, що ця вартість найближчим часом за січень місяць буде менш як п'ять гривень точно. А там надалі подивимось, як буде розвиватись ситуація із ринком електричної енергії".

Також Олег Коломоєць додав, що затверджені тарифи для комунального підприємства “Запоріжринок” не переглядались з 2017 року.

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