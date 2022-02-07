Львівські правоохоронці назвали ймовірну причину пожежі в Музеї народної архітектури та побуту. Займання могло трапитися через необережне поводження з вогнем. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Повідомлення про пожежу в музеї "Шевченківський гай" надійшло до рятувальників 6 лютого, близько 02:14. Тоді загорілась гуцульська ґражда ХІХ століття, яку перевезли з села Криворівня Івано-Франківської області. Унаслідок цього хата та понад 200 експонатів повністю згоріли.

Місце події обстежили правоохоронці. За попередніми даними, причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час паління печі.

Поліцейські встановлюють обставини та вирішують питання правової кваліфікації події.

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