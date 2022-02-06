У львівському музеї "Шевченківський гай" згоріла гуцульська ґражда

Вночі, 6 лютого, у Львівському музеї народної архітектури та побуту сталася пожежа. Унаслідок цього згоріла гуцульська ґражда ХІХ століття та понад 200 музейних експонатів. Про це на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу на вулиці Чернеча Гора, 1 надійшло до рятувальників близько 02:14. Тоді зайнялась історична дерев’яна хата – гуцульська ґражда. Покрівля будівлі була зроблена з очерету.

"Як повідомили працівники музею, останній обхід охорони був о 23:30, нічого підозрілого помічено не було. Проте о 02:14 було зафіксовано пожежу. На місце викликали працівників ДСНС", – каже директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

ГУ ДСНС Львівщини Пожежа у музеї

За словами рятувальників, коли вони приїхали на місце події, хатина була повністю охоплена вогнем:

"До ліквідації пожежі залучили 23 чоловіки особового складу та 6 одиниць спецтехніки. О 03:07 рятувальники локалізували пожежу та о 03:27 ліквідували. Вогонь знищив будинок повністю".

Музейники повідомили, що разом із хатою згоріло понад 200 цінних експонатів:

"Ґражда з села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області була збудована в середині ХІХ ст. Хата мала дві кімнати, розділені сіньми: ліва була робочою, а права – святкова. При правій кімнаті – комора, в якій складали кращий одяг, сукно, вовну, скриню з жіночим вбранням. З двох сторін хата мала хліви, в яких тримали овець. Вони утеплювали житло, захищали його від холодних вітрів. Всередині стіни були рівненько оброблені рубанком і відшліфовані до блиску, такі ж сволок, гряди і гладкі підлоги. Всі хатні меблі, посуд, найпростіші ужиткові речі: коновка, масничка чи сідло прикрашені різьбою, випалюванням чи іншим декором".

Музей народної архітектури та побуту Хата до пожежі

Причини виникнення пожежі наразі невідомі. Їх встановлюють правоохоронці.

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