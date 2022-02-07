Слідчі Державного бюро розслідувань проаналізували відеозаписи з камер спостереження та з’ясували, що за кермом Audi A8, в якій на момент аварії знаходився нардеп Олександр Трухін, протягом усього шляху машини від Полтави до Борисполя перебувала одна й та сама людина.

Як повідомляє пресслужба ДБР, для цього співробітникам Бюро довелося вивчити записи із понад тисячі камер.

"Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. Зокрема, це зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль", — йдеться у повідомленні.

У ДБР підкреслили, що власне аварія трапилася на ділянці дороги, де камери спостереження були демонтовані.

"Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", — зауважили у пресслужбі Бюро.

При цьому на відеозаписі з місця ДТП, який опинився у розпорядженні видання "Українська правда", помітно, що Трухін одягнений у білу сорочку та піджак.

Українська правда ДТП із Трухіним: слідчі підтвердили, що водій машини не змінювався

Запис був зроблений на натільну камеру співробітника поліції, який прибув на місце аварії.

Як зазначається у повідомленні Бюро, після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб там надали всі матеріали, але з невідомих причин поліція цього не виконала. При цьому ДБР зробило запит до "Української правди" через оприлюднений відеозапис із місця аварії із проханням надати усі наявні матеріали для дослідження та вказати джерела їхнього надходження.

"Також Бюро з’ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ", — підкреслили в ДБР.

Окрім того, слідчі Бюро повторно викликали на допит поліцейського, відео з камери якого поширила УП.

"Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію", — пояснили в Бюро.

У ДБР зазначили, що не планують оголошувати підозру поліцейському.

Що відомо

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

Редакція видання "Українська правда" заявила, що передала НАБУ відеозапис з натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксовано, як Трухін намагається втекти після влаштованої ним ДТП та пропонує правоохоронцю хабар.

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