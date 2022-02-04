Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що народний депутат від "Слуги народу", який влаштував ДТП та намагався втекти із місця події, при цьому пропонуючи патрульному хабар, не звертався до нього по допомогу.

Про це міністр розповів під час спілкування з журналістами 4 лютого.

"Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань "порєшать". Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може", — наголосив він.

За словами Монастирського, якби у такій ситуації Трухін наважився звернутися до нього по допомогу, то зіткнувся б із вкрай негативною реакцією.

"І якщо він би мені телефонував, то був би "посланий" в той же момент", — пояснив міністр.

"Я вважаю що будь-яка особа, в тому числі нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все те, що він вчинив", — наголосив він.

Монастириський додав, що був вражений появою відео із натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксований Трухін після аварії.

"Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в Державне бюро розслідувань. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. На той час мені сказали, що цих записів немає", — розповів міністр.

За його словами, нині Національна поліція проводить службове розслідування.

"Я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином, де це відео могло бути передане чи зникло. Ми це побачимо", — пообіцяв Монастирський.

Що відомо

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності.

Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

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