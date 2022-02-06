За добу COVID-19 діагностували у 1572 мешканців Львівщини

На ранок 6 лютого на Львівщині зареєстрували 1572 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 203 людини одужали, 4 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2896 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1572 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 76

Золочівський: 142

Львівський: 689 (м. Львів – 353)

Самбірський: 13

Стрийський: 275

Яворівський: 113

Червоноградський: 264

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 2309 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 43, 19%. У реанімації перебувають 158 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 70.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 277 920 людей. 218 105 мешканців одужали, 6282 – померли.

Що відомо

На ранок 5 лютого на Львівщині зареєстрували 3890 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 499 людей одужали, 12 – померли.

На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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