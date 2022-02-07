6 лютого приблизно о 21:10 в селищі Вигода, що на Калущині, водій автомобілем наїхав на пішохода та втік. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Аварія сталася на вулиці Січових Стрільців, 12.

Як йдеться у повідомлені, водій автомобілем, ймовірно, червоного кольору, наїхав на 34-річного жителя Долини. Водій з місця аварії втік. Він поїхав в сторону села Старий Мізунь Вигодської територіальної громади.

Пішохода госпіталізували в Долинську лікарню. У коментарі Суспільному директорка медзакладу Ольга Ільчишин повідомила, що медики привезли чоловіка без свідомості, проте згодом він прийшов до тями.

"Травмованого госпіталізували у відділення екстреної медичної допомоги. Ми обстежили його, надали допомогу. Чоловік потребував нейрохірургічного втручання, тому його перевели в Калуську лікарню у відповідне відділення", — розповіла Ольга Ільчишин.

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