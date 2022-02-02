В Івано-Франківську зіткнулися два автомобілі. Травмувалися водій та пасажирка

Приблизно о 23:30 в Івано-Франківську на вулиці Івасюка водій автомобілем Volkswagen Golf зіткнувся із легковиком ВАЗ. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія та пасажирку ВАЗ "швидкою" госпіталізували до лікарні. Про це Суспільне інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
"Водій Volkswagen Golf, 32-річний житель села Підлужжя Івано-Франківської громади, автомобілем виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком ВАЗ. Ним кермував 21-річний хлопець", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії травмувалися водій ВАЗ та його 56-річна пасажирка.
"Людей затиснуло в салоні авто. Рятувальники, які приїхали на місце аварії, деблокували травмованих і передали медикам "швидкої", — інформують на Faсebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Водія та пасажирку ВАЗ ушпиталили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Медичний директор медзакладу Андрій Яворський у коментарі Суспільному розповів про стан пацієнтів.
"Хлопець — середньо важкий, загроз немає. Жінка — у важчому стані. У неї — численні травми, перелом кісток носа, травма тазу. Сьогодні медики вирішуватимуть, чи проводити їй операцію на таз", — сказав Андрій Яворський.
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