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"Дочекаймось роботи фахівців". Голова Держкосмосу — про проблеми із супутником "Січ-2-30"
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"Дочекаймось роботи фахівців". Голова Держкосмосу — про проблеми із супутником "Січ-2-30"

Ексклюзивно
Олег Павлюк Андрій Стасюк
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"Дочекаймось роботи фахівців". Голова Держкосмосу — про проблеми із супутником "Січ-2-30" Фото: Андрій Стасюк, Суспільне

За словами очільника Державного космічного агентства України Володимира Тафтая, ситуація із запуском українського супутника "Січ-2-30" є "нештатною, але зрозумілою і не критичною". Остаточно його стан вдасться з’ясувати через два місяці після льотних випробувань.

Про це Тафтай розповів в інтерв’ю Суспільному.

"Фахівці КБ “Південного”, фахівці у використанні супутникових зв’язків, Національний центр використання космічних засобів ведуть цю роботу. Після закінчення ми вже зможемо надати вам більшу інформацію", — заявив голова Держкосмосу.

Він пояснив, що причин нештатної ситуації із "Січ-2-30" кілька: це і розташування самого супутника під час його виведення, і кількість супутників, які виводились одночасно з українським — 105.

"Дочекаймось, коли фахівці виконують свою роботу, і далі будемо давати оцінки", — так Тафтай відповів на питання, чи можна буде вважати український супутник втраченим, якщо через два місяці він не вийде на зв’язок.

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