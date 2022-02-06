COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1609 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 1609 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про вісім смертей внаслідок COVID-19, 824 людини одужали.

Про це 7 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 279 202 випадки. З них: 240 779 хворих одужали, 6649 хворих померли.

Серед хворих за добу:

1267 — жителі Харківського району (1121 — міста Харкова);

140 — Чугуївського;

76 — Лозівського;

54 — Ізюмського;

39 — Куп'янського;

18 — Богодухівського;

15 — Красноградського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

За даними на 7 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 68,4% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує сьому добу поспіль.

За добу в Україні підтвердили 23 378 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо