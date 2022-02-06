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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1609 випадків
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1609 випадків

Інфографіка
Ганна Цьомик
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1609 випадків Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 1609 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про вісім смертей внаслідок COVID-19, 824 людини одужали.

Про це 7 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 279 202 випадки. З них: 240 779 хворих одужали, 6649 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 1267 — жителі Харківського району (1121 — міста Харкова);
  • 140 — Чугуївського;
  • 76 — Лозівського;
  • 54 — Ізюмського;
  • 39 — Куп'янського;
  • 18 — Богодухівського;
  • 15 — Красноградського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

За даними на 7 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 68,4% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує сьому добу поспіль.

За добу в Україні підтвердили 23 378 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо

  • МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
  • Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
  • Україна отримала першу партію ліків проти COVID-19 "Молнупіравір". Як вони працюють.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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