COVID-19 на Запоріжжі: понад 400 нових випадків за добу та 15 летальних

За добу 5 лютого в Запорізькій області виявили 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 79.

Про це повідомляється на сайті Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У регіоні станом на 6 лютого продовжують лікуватись 9 298 пацієнтів. За добу обстежили 3 061 людину.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 194 069 мешканець, з них одужали 179 161, загальна кількість померлих – 5 607.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Епідеміологи Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ надіслали в Центр громадського здоров'я проби для дослідження на наявність штаму "Омікрон".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що для лікування коронавірусу Україна закупила "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб" (ліки уже доставлені до медзакладів). Окрім того, вже готовий договір на постачання 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Це вдвічі більше за пікові під час минулої хвилі

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