З понеділка 7 лютого в Запоріжжі учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення ухвалила 4 лютого комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він зазначив, що перевести дітей на навчання з дому вирішили через темпи поширення в місті коронавірусу. Так, за добу третього лютого було зафіксовано понад тисячу нових випадків захворювання на COVID-19.

Щоб запобігти поширенню хвороби, директорам середніх навчальних закладів рекомендують організувати уроки для 5-11 класів дистанційно.

А от для 1-4 класів рекомендують продовжувати навчатися у звичайному режимі, дотримуючись усіх протиепідемічних норм.

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