Обов'язковий медичний огляд. Що необхідно знати миколаївцям

На Миколаївщині у 2022 році обов'язковий медоглядМедичний огляд – це комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку. охопив 12 тисяч 770 працівників, що складає майже 95 відсотків представників професій зі шкідливими умовами праці. У кожного третього працівника після медогляду виявлені симптоми розвитку професійного захворювання та надані рекомендації щодо зміни роботи.
Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла заступниця начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Миколаївській області Юлія Пономарьова.
"Обов’язкові медичні огляди передбачені законодавством для працівників, зайнятих на шкідливих та небезпечних роботах з умовами праці, які відносяться до шкідливих, на роботах, де є потреба у професійному доборі, а також для осіб віком до 21 року незалежно від професії та виду роботи", — говорить Юлія Пономарьова.
Зі слів фахівчині, типовими професіями зі шкідливими умовами праці є професії у галузях машинобудування, енергетики, металургії, у сільському господарстві тощо.
За результатами медичних оглядів у 1 238 працівників виявлені загальні захворювання, 417 працівникам рекомендували переведення на іншу роботу.
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Як розповіла заступниця начальника відділу страхових виплат та матеріального забезпечення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області Ганна Хромченко, якщо у людини встановили профзахворювання, їй передбачені страхові виплати, розмір яких залежить від сум заробітку, які людина одержувала до визнання у неї професійного захворювання, та відсотків втрати професійної працездатності. Це може бути щомісячна або одноразова страхова виплата.
"Ще може бути визначена потреба в додаткових видах допомоги. Наприклад, на придбання ліків, догляд, протезування, санаторно-курортне лікування. Також людина має право на отримання коштів державного соціального страхування", — каже Ганна Хромченко.
За її словами, станом на перше січня 2022 року в Миколаївській області щомісячні виплати отримують 376 людей, яким встановили професійне захворювання. Сума виплат за 2021 рік становила 23,5 млн гривень.
Що відомо
- Відповідно до вимог чинного законодавства про охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей та у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення тощо.
- Статтею 169 Кодексу законів про працю України передбачається, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду люди віком до 21 року.