Обов'язковий медичний огляд. Що необхідно знати миколаївцям

На Миколаївщині у 2022 році обов'язковий медогляд охопив 12 тисяч 770 працівників, що складає майже 95 відсотків представників професій зі шкідливими умовами праці. У кожного третього працівника після медогляду виявлені симптоми розвитку професійного захворювання та надані рекомендації щодо зміни роботи.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла заступниця начальника відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Миколаївській області Юлія Пономарьова.

"Обов’язкові медичні огляди передбачені законодавством для працівників, зайнятих на шкідливих та небезпечних роботах з умовами праці, які відносяться до шкідливих, на роботах, де є потреба у професійному доборі, а також для осіб віком до 21 року незалежно від професії та виду роботи", — говорить Юлія Пономарьова.

Зі слів фахівчині, типовими професіями зі шкідливими умовами праці є професії у галузях машинобудування, енергетики, металургії, у сільському господарстві тощо.

За результатами медичних оглядів у 1 238 працівників виявлені загальні захворювання, 417 працівникам рекомендували переведення на іншу роботу.

Як розповіла заступниця начальника відділу страхових виплат та матеріального забезпечення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області Ганна Хромченко, якщо у людини встановили профзахворювання, їй передбачені страхові виплати, розмір яких залежить від сум заробітку, які людина одержувала до визнання у неї професійного захворювання, та відсотків втрати професійної працездатності. Це може бути щомісячна або одноразова страхова виплата.

"Ще може бути визначена потреба в додаткових видах допомоги. Наприклад, на придбання ліків, догляд, протезування, санаторно-курортне лікування. Також людина має право на отримання коштів державного соціального страхування", — каже Ганна Хромченко.

За її словами, станом на перше січня 2022 року в Миколаївській області щомісячні виплати отримують 376 людей, яким встановили професійне захворювання. Сума виплат за 2021 рік становила 23,5 млн гривень.

Що відомо

Відповідно до вимог чинного законодавства про охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей та у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення тощо.

Статтею 169 Кодексу законів про працю України передбачається, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду люди віком до 21 року.

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