Поліцейський офіцер громади: як впроваджується проєкт на Миколаївщині

29 громад Миколаївської області долучилися до реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади". Станом на 5 лютого, офіцери вже працюють у семи громадах Миколаївщини.

Про це в ефірі Українського радіо Миколаїв розповів начальник сектору взаємодії з громадами управління превентивної діяльності Нацполіції в Миколаївській області Олександр Козловець.

За словами Олександра Козловця, на території Миколаївщини проєкт "Поліцейський офіцер громади" почали впроваджувати у 2020 році. Тоді до проєкту долучилися чотири громади: Галицинівська, Бузька, Олександрівська та Ольшанська.

"У 2021 році ще три громади долучилися позапланово до проєкту. У 2022 році відбувся плановий запуск. На першому етапі ми відібрали 22 громади, які висловили підтримку у виконанні умов прєкту, і, як результат, ми підписали меморандум про співпрацю між громадами та Головним управлінням Нацполіції у Миколаївській області", — розповів Олександр Козловець.

Поліцейський офіцер громади у сільській місцевості признається на дільницю з чисельністю до шести тисяч населення, а в містах — до семи тисяч. Для участі у проєкті громада має відкрити поліцейську станцію та забезпечити офіцера службовим автомобілем. Гроші на це мають виділити з місцевого бюджету.

За словами начальника Головного управління Нацполіції в області Сергія Шайхета, офіцер громади працюватиме виключно на її території та не залучатиметься до виконання завдань поза її межами.

"Поліцейський офіцер громади, як ніхто інший знає проблеми людей, адже і сам є місцевим мешканцем того населеного пункту, де і працює. Він не залучається до виконання завдань за межами громади, тож усі його зусилля зосереджені на забезпечення правопорядку на ввіреній", — сказав Сергій Шайхет під час підписання меморандуму про співпрацю 27 січня.

Зі слів Сергія Шайхета, в офіцера громади досить широкі повноваження: від превентивної роботи у школах, контролю за безпекою дорожнього руху й до попередження та викриття злочинів.

Станом на 5 лютого триває конкурсний відбір на посади поліцейських офіцерів громади.

"Набираємо співробітників, які планують працювати у своїх громадах та забезпечувати у них правопорядок. Тому зараз активно відвідуємо відділи поліції, з метою укомплектування громад поліцейськими офіцерами громади", — розповів Олександр Козловець.

Конкурс триватиме до 24 лютого. Після цього будуть тривати інші етапи відбору: тестування, співбесіда, поліграф та навчання.

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