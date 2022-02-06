COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1897 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 1897 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 10 смертей внаслідок COVID-19, 705 людей одужали.
Про це 6 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 277 593 випадки. З них: 239 955 хворих одужали, 6641 хворий помер.
Серед хворих за добу:
- 1389 — жителі Харківського району (1251 — міста Харкова);
- 269 — Чугуївського;
- 120 — Лозівського;
- 62 — Куп'янського;
- 28 — Ізюмського;
- 22 — Богодухівського;
- 7 — Красноградського.
Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.
За даними на 6 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 67,8% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує шосту добу поспіль.
За добу в Україні підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус.
Що відомо
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
- Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа