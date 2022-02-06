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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1897 випадків
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1897 випадків

Інфографіка
Ганна Цьомик
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1897 випадків Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 1897 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 10 смертей внаслідок COVID-19, 705 людей одужали.

Про це 6 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 277 593 випадки. З них: 239 955 хворих одужали, 6641 хворий помер.

Серед хворих за добу:

  • 1389 — жителі Харківського району (1251 — міста Харкова);
  • 269 — Чугуївського;
  • 120 — Лозівського;
  • 62 — Куп'янського;
  • 28 — Ізюмського;
  • 22 — Богодухівського;
  • 7 — Красноградського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

За даними на 6 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 67,8% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує шосту добу поспіль.

За добу в Україні підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус.

Що відомо

  • МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
  • Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
  • До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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