COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили 1897 випадків

За добу коронавірус підтвердили у 1897 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 10 смертей внаслідок COVID-19, 705 людей одужали.

Про це 6 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 277 593 випадки. З них: 239 955 хворих одужали, 6641 хворий помер.

Серед хворих за добу:

1389 — жителі Харківського району (1251 — міста Харкова);

269 — Чугуївського;

120 — Лозівського;

62 — Куп'янського;

28 — Ізюмського;

22 — Богодухівського;

7 — Красноградського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

За даними на 6 лютого, на Харківщині перевищений коефіцієнт рівня госпіталізацій — 67,8% на 100 тис. населення (граничний ≤60%). Цей показник регіон перевищує шосту добу поспіль.

За добу в Україні підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус.

Що відомо