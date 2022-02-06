За добу на Сумщині коронавірус виявили у 1612 людей

На Сумщині за добу COVID-19 підтвердили у 1612 людей. Дані зранку 6 лютого надали в Сумській обласній адміністрації.

945 нових інфікувань виявили у Сумському районі, 278 — у Шосткинському, 145 — в Охтирському, 123 — в Конотопському, 121 — в Роменському. Одна людина померла від ускладнень хвороби в Сумському районі. Одужання підтвердили у 476 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 24 339 людей. Це на 439 більше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 162 478 людей, з яких 3033 людини померли. Одужання підтвердили у 135 106 жителів області.

В області зайняті 40,7% ліжок в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 40 людей, з них в Сумах — 30 людей.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримала 141 людина, загалом вакцинувалися першою дозою в області 444 779 людей. Другою дозою за добу щепилися 202 мешканці області. Усього другу дозу отримали 425 785 людей. Бустерну дозу отримали 178 людей, загалом — 14 512 людей.

Що відомо