На Дніпропетровщині за добу підтвердили 1289 нових випадків COVID-19

За добу, 5 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 1289 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 1 людина. Ще 35 жителі області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 267 180 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 237495 мешканців області. Померли 9199 людей.

Що відомо

За минулу добу, 5 лютого, в Україні захворіли 2 597 дітей та 431 медпрацівник. До медичних закладів доправили 4 219 хворих, одужали 6 089 пацієнтів, померли 109 людей.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 284 059 людей, подолали вірус 3 676 068 хворих, зафіксовано 101 277 летальних випадків.

5 лютого в Україні від коронавірусу щепились 34 305 людей. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу – 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

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