Працівники Дніпропетровської обласної дитячої лікарні створили чат онлайн консультацій з лікарями «Доктор з телефону». За словами дитячого хірурга-уролога лікарні Дениса Вернигора, цей соціальний проєкт був створений, аби мінімізувати у батьків проблеми з логістикою.

В 11-місячного Вані хронічна хвороба нирок – гідронефроз. Як каже його мати Валерія, останні три місяці дитина була неспокійною та часто капризувала. Жінка вирішила звернутися до чату з лікарями.

Суспільне Дніпро Валерія Бойко разом з сином Ванею

"Побачила ненароком у Facebook, що можна в чаті у Telegram написати свої симптоми і зв'язатися з лікарем онлайн. Мені дуже швидко відповіли. Лікар порекомендував сходити на ультразвукову діагностику. Так ми і потрапили на шпиталізацію. Прооперували, зараз вже все добре", - розповіла Валерія Бойко.

Чат розпочав роботу 12 січня. За три тижні до нього доєдналися понад 1400 користувачів.

В чаті консультують п’ять дитячих лікарів: хірург-уролог, травматолог, акушер-гінеколог, педіатр та анестезіолог.

Денис Вернигора говорить: цей соціальний проєкт був створений, аби хоч якось мінімізувати у батьків проблеми з логістикою, щоб вони могли вчасно приїхати до лікарні не втрачаючи дорогоцінний час. Батьки кажуть про якусь проблему, а лікарі в чаті вирішують чи потрібна госпіталізація і з ким, при необхідності, зв’язатись.

Суспільне Дніпро Лікарі відповідають на питання у чаті між оперативними втручаннями та консультаціями пацієнтів

Лікар-анестезіолог Михайло Ісак консультує не тільки зі своєї спеціалізації, а й з педіатрії. Каже, відповідати на питання доводиться майже цілодобово, найчастіше звертаються з гострими респіраторними вірусними інфекціями.

"Я прокидаюсь зранку, сиджу за філіжанкою кави, відкриваю Telegram, якщо є питання – я на них відповідаю. Я на чергуванні, між оперативними втручаннями і консультаціями пацієнтів, якщо є вільний час і є питання – ми відповідаємо", - поділився лікар.

Окрім чату в Telegra,, існує також сторінка у Facebook.

За словами медиків Дениса Вернигори та Михайла Ісака, цей проєкт – волонтерський, створений за особистою ініціативою фахівців.