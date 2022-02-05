У Дніпрі пройшла акція "Ні свавіллю Української армії"

У центрі Дніпра, під будівлею Центрального апеляційного господарського суду, 5 лютого пройшла акція "Ні свавіллю Української армії". За підрахунками Суспільного, на акцію зібралися близько 30 людей.

Вони вийшли, щоб привернути увагу до проблеми знущань та вбивств у військових частинах.

Організаторка акції Анна Григоренко каже: від своїх знайомих та друзів, які вже відслужили, не один раз чула історії про те, що насправді відбувається в армії.

"Наша мета в тому, щоб люди не мовчали про подібні ситуації і щоб наша влада не закривала на це очі. Хочеться допомогти хлопцям, які проходять службу", - говорить жінка.

Учасник акції Ігор вийшов на акцію, щоб зупинити фізичне та моральне насильство, яке чинять в армії.

Суспільне Дніпро Близько 30 людей вийшли з плакатами, на яких закликали припинити насильство в армії

"Хлопці, які зазнали знущань в армії, отримують зламану психіку, Батьківщина втрачає бійців, які можуть її захищати надалі, стати військовими чи поліцейськими. Хочеться, щоб хлопці поверталися з армії психічно та фізично здоровими", - сказав чоловік.

За словами Ігоря, негативним досвідом проходження служби ділилися з ним його друзі. Каже: керівництво армії має зробити так, аби служба проходила комфортно і у військових частинах не було "дідівщини".

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