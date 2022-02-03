Вихідці з Тернопільщини долучилися до акції протесту проти російської агресії в Україні, яка відбулася в Італії. Люди зібралися під російським посольством у Римі.

За словами голови Християнського товариства українців в Італії Олеся Городоцького, протестували близько 120 людей. Це українці, італійці та білоруси. Вони тримали в руках плакати проти російської агресії та національну символіку.

Фото: Oles Horodetskyy Акція в Римі

"Європейські держави, як і ми європейці, як і блок НАТО ніколи не визнаємо окупації Криму. Крим буде вільним, українським, бо в 21-у столітті нікому не дозволено міняти правил і норм, які були встановлені після Другої світової війни. Ми українці добре знаємо, що таке війна, бо в Другій світовій війні ми втратили більше 7 мільйонів людей, бо фронт проходив на наших землях і зовсім мало на російських. Майже кожна сім’я когось втратила і ми знову втрачаємо наших людей у цій війні, яка ще не остаточно є визнаною. Її називають гібридною, цивільною, але яка ця цивільна війна, якщо є наймані росіяни та російські війська? Ми зараз під російським посольством в Італії, близько нас не відпустили, але, думаю, що вони нас почують і звідси, що ми єдині в своїх намірах протистояти російський агресії і не хочемо війни", – каже Городоцький.

Це в своїй промові під посольством сказав Олесь Городоцький. Акцію в Римі організували Християнське товариство українців в Італії та політична партія "Італійські Радикали", каже Олесь Городоцький. В суботу, 5 лютого, такі акції заплановані в таких італійських містах як Мілан і Ріміні.

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