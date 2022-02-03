Батьки, чиї діти загинули під час служби в армії, влаштували акцію "Мітинг справедливості" під стінами Офісу президента.

Кілька десятків людей вийшли під ОПУ з портретами загиблих та плакатами "Наших дітей вбили — хто відповідатиме?", "Вимагаю справедливості!", "Влада, покарайте винних", "Поверніть честь невизнаним героям", передає кореспондентка Суспільного.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

"Рік тому мій син проходив строкову службу в Черкаській області. Рік тому мені повідомили, що мій син загинув. Моя дитина була понівечена. Все вказує на те, що це вбивство, але справа не ведеться. Я хочу справедливого розслідування. За це ніхто не поніс покарання: не притягнули ні командира, ні начальника караула, нікого. Одні відбулися виговорами, хоча в тій частині за два роки загинули два хлопчики", — розповіла учасниця акції Наталія Нечипоренко.

За її словами, згідно з інформації, яку надали військові, хлопець загинув через "навмисне самоушкодження з гвинтівки, хоча син стояв з автоматом".

"Я хочу чесного розслідування, справедливого. Хочу як мати знати що робиться в тій частині. За що моя дитина постраждала. Робляться експертизи, вони не можуть сказати, щоб було неупереджене розслідування", — наголосила Нечипоренко.

Родичі загиблих заявляють, що неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу президента, але ніхто досі не покараний. Тепер батьки загиблих солдатів об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості і зупинити свавілля командирів.

"Я втратила 15.01.17 сина Василя Хукала, кадрового офіцера, учасника АТО. Сину було 26 років. Він заступив в наряд добовий. І був вбитий в добовому наряді під час несення служби. Першочергово військова частина зробила все, щоб повісти на мого сина “ярмо самогубця”. Швидку викликають за деякий час, коли тіло охололо. Швидка покинула місце пригоди, не дочекавшись поліції. Поліція полишила місце, не дослідивши покроково місце пригоди, не описала те, що син був побитий, сліди коло сина. Сина знайшли у сміттєвій ямі, винесли. Убивали його в боксі. Сліди, кров. Весь одяг був у крові. Не знайшли в цей день ні гільзи, ні кулі. І залишають місце пригоди", — розповіла інша учасниця акції Аніна Хукало з Миргорода.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

За словами організаторів мітингу, їхньою метою є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того подій у військових частинах, поновлення розслідування кримінальних справ та покарання винних за загибель їхніх дітей.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Серед учасників акції також батьки батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артем Рябчук, який 26 січня відкрив стрілянину на заводі "Південмаш" та вбив п’ятьох людей.

Фото: Дар'я Коваль / Суспільне

Що відомо

У Дніпрі 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. О 9:30 нападника затримали.

Народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик повідомила, що раніше стрілець скаржився на знущання.

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