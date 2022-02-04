Двох жительок Миколаївщини підозрюють у виготовленні дитячого порно

Двох жительок Миколаївської області підозрюють у виготовленні, розповсюдженні та збуті дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні порно. Обом жінкам правоохоронці повідомили про підозру 3 лютого.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.

За словами Надії Максимець, до правоохоронних органів України надійшла інформація від колег з Австралії про розповсюдження в інтернеті фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру, створених за участі двох малолітніх дівчаток, ймовірно - з України. Надалі Солом’янська окружна прокуратура спільно з Кіберполіцією встановили, що контент розповсюджували з Миколаївської області.

За інформацією прокуратури, жінка діяла спільно зі своєю 17-річною знайомою. До зйомок залучала власних дітей дев’яти та одинадцяти років.

"Вони вигадували сценарії сексуальних сцен та примушували дітей брати участь у зйомках. Відеофайли порнографічного характеру розповсюджували за гроші через інтернет", — розповіла Надія Максимець.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України "Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб". Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Станом на 4 лютого вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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